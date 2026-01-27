UDIENZA PRIVATA Papa Leone invitato al Meeting di Rimini dal presidente Scholz Scholz, 'molto grato di aver potuto illustrare al Santo Padre i contenuti del Meeting'

Papa Leone invitato al Meeting di Rimini dal presidente Scholz.

Udienza privata con Papa Leone XIV per il presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz, che "ha rinnovato" al Pontefice "l'invito a partecipare alla prossima edizione del Meeting di Rimini". È quanto si legge in una nota della stessa Fondazione.



"Sono molto grato di aver potuto illustrare al Santo Padre in un clima molto cordiale i contenuti del Meeting e i motivi del nostro impegno", ha osservato Scholz. La prossima edizione del Meeting si svolgerà a Rimini dal 21 al 26 agosto 2026 e avrà come titolo l'ultimo versetto della Divina Comedia 'L'amor che move il sole e l'altre stelle'..

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: