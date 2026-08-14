PAPA A RIMINI Papa Leone XIV a Rimini, scatta il piano sicurezza di Hera Sigillati 1.420 tombini e rimossi i cestini lungo il percorso. Pronto un presidio speciale per pulizia e raccolta dei rifiuti e due fontane urbane con acqua gratuita nei pressi di piazzale Boscovich

Papa Leone XIV a Rimini, scatta il piano sicurezza di Hera.

Sigillatura di tombini e pozzetti, rimozione temporanea dei cestini stradali e un piano straordinario di pulizia delle aree interessate dal passaggio di Papa Leone XIV, atteso a Rimini sabato 22 agosto. Sono alcune delle misure predisposte dal Gruppo Hera, in accordo con Prefettura, Questura e Comune, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e decoro urbano legate alla visita del Pontefice.

Sono già in corso le ispezioni e la successiva sigillatura di 1.420 punti delle reti lungo le arterie interessate dal passaggio del Papa: 500 tombini di fognatura, 550 caditoie e 370 saracinesche o valvole dell'acquedotto. Dopo la verifica, gli operatori delle Reti Idriche di Hera procedono alla saldatura. Le attività, svolte da due squadre operative, dovrebbero concludersi la prossima settimana.

Sul fronte dei rifiuti, da martedì 18 agosto saranno rimossi i cestelli stradali nella spiaggia libera del porto, mentre da giovedì 20 ne verranno tolti altri 140 lungo il percorso del Pontefice. Sabato saranno temporaneamente rimossi anche i contenitori di via XX Settembre: residenti e attività potranno utilizzare le postazioni di via Milazzo e vicolo San Gregorio.

Il piano prevede inoltre lavaggi e spazzamenti straordinari delle strade prima dell'evento. Durante l'intera giornata Hera presidierà le aree interessate con dieci operatori e cinque coordinatori. Ai tre varchi di accesso saranno posizionati 24 contenitori per i rifiuti e ai volontari saranno distribuiti sacchi dedicati alla raccolta della plastica e dell'indifferenziato. Hera spiega che al termine della manifestazione, con il deflusso dei partecipanti, partiranno immediatamente le operazioni di ripristino e pulizia completa delle zone coinvolte.

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