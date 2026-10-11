Papa Leone XIV, intervento al Gemelli per un nodulo al polmone

Papa Leone XIV dovrà sottoporsi nei prossimi giorni a un intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone, individuato durante alcuni recenti controlli medici. Ad annunciarlo è stato lo stesso Pontefice al termine dell’Angelus di questa domenica, 11 ottobre, rivolgendosi ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro.

"Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato", ha spiegato Leone XIV, precisando che, sulla base delle indicazioni dei medici, ha deciso di procedere con l’intervento. "I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo", ha aggiunto il Papa, ringraziando quanti gli hanno manifestato vicinanza e affetto. A fornire ulteriori dettagli è stato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha confermato che l’intervento è previsto nei primi giorni della prossima settimana al Policlinico Gemelli di Roma. Il ricovero postoperatorio dovrebbe durare circa una settimana.

In conclusione, il Pontefice ha rivolto ai fedeli un messaggio di gratitudine, chiedendo loro di accompagnarlo con la preghiera: "Grazie per la vostra vicinanza spirituale. Mi affido alla vostra preghiera! Buona domenica!".

Dopo l’annuncio, sono arrivati messaggi di sostegno e vicinanza al Santo Padre. La Conferenza Episcopale Italiana, attraverso il presidente, il cardinale Matteo Zuppi, ha assicurato che le comunità ecclesiali del Paese ricorderanno il Papa nelle celebrazioni e nei momenti di preghiera. "Ringraziamo Papa Leone per la semplicità e la fiducia con cui ci ha reso partecipi di questa prova. Siamo una famiglia: Santo Padre, non è solo!", ha dichiarato Zuppi, esprimendo la partecipazione della Chiesa italiana al momento che il Pontefice si appresta ad affrontare.

Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha manifestato la propria vicinanza, dicendosi rincuorata dalla serenità e dalla tranquillità con cui Leone XIV ha comunicato la notizia. Meloni si è inoltre detta certa che il popolo italiano saprà far sentire al Papa tutto il proprio affetto.







