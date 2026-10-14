ADENOCARCINOMA Papa Leone XIV operato per un tumore maligno al polmone: intervento riuscito, cosa succede ora L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma polmonare. L'operazione è durata 90 minuti e si è conclusa senza complicazioni. Fonti vaticane precisano che, per il momento, i medici non hanno parlato di chemioterapia. Attesa una settimana di ricovero.

Papa Leone XIV operato per un tumore maligno al polmone: intervento riuscito, cosa succede ora.

Papa Leone XIV è stato operato nel pomeriggio di ieri al Policlinico Gemelli di Roma per un tumore maligno al polmone. La diagnosi è quella di un adenocarcinoma polmonare, il più comune tra i tumori maligni del polmone. L'intervento chirurgico, durante il quale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, è perfettamente riuscito. L'esame istologico ha confermato la presenza di un adenocarcinoma polmonare, come già ipotizzato dagli esami preoperatori. Secondo quanto riferito da fonti vaticane, il nodulo è stato rimosso totalmente. Lo stesso Pontefice, rendendo pubblica la malattia, aveva parlato di un nodulo circoscritto al polmone, in una fase molto iniziale e ben localizzato.

L'intervento al Gemelli: asportato un lobo del polmone destro

Per rendere radicale l'intervento, i chirurghi hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro attraverso una tecnica videoassistita. La lobectomia prevede l'asportazione di un intero lobo polmonare e dei linfonodi intratoracici. Il polmone destro è composto da tre lobi, superiore, medio e inferiore, mentre quello sinistro ne ha due, superiore e inferiore. Si tratta dell'intervento di scelta nei primi stadi della malattia. L'operazione è stata eseguita con una procedura mini-invasiva che consente di evitare la toracotomia tradizionale, caratterizzata da un'incisione di circa 20 centimetri sul torace. Questa tecnica garantisce risultati oncologici sicuri, con una ripresa più rapida e minori complicanze per i pazienti. Il Papa è rimasto in sala operatoria per circa tre ore, mentre la durata effettiva dell'intervento è stata di circa 90 minuti. «L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze», ha comunicato l'équipe medica del Gemelli. "Dopo l'intervento il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al decimo piano", hanno spiegato i medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora. Al rientro in camera, il Pontefice avrebbe chiesto la cena. Il decorso postoperatorio durerà una settimana.

Cos'è l'adenocarcinoma polmonare

L'adenocarcinoma è il sottotipo più frequente del tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) e rappresenta circa il 60% dei casi, come riporta l'AIRC in un approfondimento sul cancro polmonare. Dal punto di vista clinico si distinguono due principali tipi di tumore del polmone, che insieme rappresentano oltre il 95% delle neoplasie che colpiscono questi organi. Il tumore polmonare non a piccole cellule, che comprende adenocarcinoma, carcinoma spinocellulare e carcinoma a grandi cellule, è responsabile di circa l'85% dei casi. Il tumore polmonare a piccole cellule, chiamato anche microcitoma, rappresenta invece il restante 10-15%. L'adenocarcinoma si forma e si sviluppa prevalentemente nella zona periferica del polmone, a livello dei bronchi di piccolo calibro e degli alveoli. È una patologia tumorale frequente tra i non fumatori, tra le donne e tra i soggetti sotto i 45-50 anni.

Sintomi e fattori di rischio

Nelle fasi iniziali l'adenocarcinoma polmonare può non provocare sintomi evidenti. In alcuni casi la diagnosi avviene durante normali esami di controllo. Con la progressione della malattia possono comparire problemi respiratori, tosse persistente, soprattutto secca, emissione di sangue, affanno, dolore al petto, debolezza generalizzata, febbre e calo di peso. Se non viene diagnosticato e trattato tempestivamente, il tumore può raggiungere i linfonodi, il fegato, la ghiandola surrenale e altri organi interni. La malattia è provocata dalla crescita incontrollata delle cellule, fenomeno innescato da mutazioni genetiche del DNA. Tra i principali fattori di rischio figurano il fumo di sigaretta, anche passivo, e l'esposizione all'amianto o ad altre sostanze come arsenico, radon e nichel.

Il decorso postoperatorio: drenaggio e fisioterapia respiratoria

Dopo un intervento di lobectomia, il percorso di recupero segue alcune tappe precise. Come ha spiegato all'Adnkronos Salute Claudio Micheletto, direttore dell'Unità operativa complessa di Pneumologia dell'Azienda ospedaliera universitaria di Verona e membro del direttivo dell'Associazione italiana pneumologi ospedalieri (Aipo), subito dopo l'intervento "il paziente ha un tubo di drenaggio per qualche giorno, per favorire l'espansione polmonare". Successivamente si avvia precocemente, generalmente dopo uno o due giorni, un programma di fisiokinesiterapia, una sorta di ginnastica respiratoria che aiuta il polmone a espandersi e favorisce il recupero. "L'obiettivo è di rimettere il paziente in movimento il più presto possibile. Perché meno tempo passa a letto, più recupera facilmente", spiega lo specialista. La fisioterapia permette di mobilizzare il paziente, evitare il ristagno delle secrezioni e favorire l'espansione del polmone, che durante l'intervento collassa. Secondo Micheletto, questo processo richiede mediamente due o tre giorni.

Una volta rimosso il drenaggio, viene applicato un piccolo punto di sutura sulla parete toracica e il paziente può essere dimesso, pur dovendo osservare un periodo di recupero. La degenza media per questo tipo di intervento è di circa 7-10 giorni. Successivamente il paziente può tornare alle normali attività dopo un periodo di convalescenza variabile. Per Papa Leone XIV è previsto un decorso postoperatorio di una settimana.

Sarà necessaria la chemioterapia? Cosa dicono le fonti vaticane

Un aspetto ancora da chiarire riguarda l'eventuale necessità di terapie successive all'intervento. Secondo quanto riferito da fonti vaticane, "i medici non hanno parlato di chemio". La scelta del percorso terapeutico dipende dallo stadio della malattia, dalle condizioni cliniche del paziente e dai risultati degli esami.

Qual è la prognosi dell'adenocarcinoma polmonare?

La prognosi dipende soprattutto dallo stadio in cui viene individuata la malattia. Per un adenocarcinoma al primo stadio, il tasso di sopravvivenza a cinque anni supera l'80%.

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