VATICANO Papa: lieve miglioramento delle condizioni cliniche "In mattinata il Pontefice ha ricevuto l'Eucarestia, mentre nel pomeriggio ha ripreso l'attività lavorativa"

Papa: lieve miglioramento delle condizioni cliniche.

Le condizioni di salute del Papa: "nella loro criticità dimostrano un lieve miglioramento". Lo afferma il Bollettino medico diffuso questa sera. "Anche oggi non si sono verificati episodi di crisi respiratorie asmatiformi; alcuni esami di laboratorio sono migliorati - proseguono i sanitari - il monitoraggio della lieve insufficienza renale non desta preoccupazione. Continua però l'ossigenoterapia".

"I medici, in considerazione della complessità del quadro clinico, in via prudenziale non sciolgono ancora la prognosi". "In mattinata il Pontefice ha ricevuto l'Eucarestia, mentre nel pomeriggio ha ripreso l'attività lavorativa". Fedeli e non credenti si uniscono nella preghiera per il Papa, assicura il Presidente della Cei, Cardinale Zuppi. Anche Trump ha espresso l'auspicio che il Papa "stia bene".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: