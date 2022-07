CITTÀ DEL VATICANO Papa: prima volta due donne in commissione per eleggere vescovi "Possibilità laici alla Cultura, Educazione, Biblioteca"

"Io sono aperto che si dia l'occasione. Adesso il Governatorato ha una vice governatrice... Ora, nella Congregazione dei vescovi, nella commissione per eleggere i vescovi, andranno due donne per la prima volta. Un po' si apre in questo modo. Come capi dicasteri: laici, non so, penso all'Educazione, Cultura, Biblioteca, che è quasi un dicastero". Così Papa Francesco risponde nell'intervista alla Reuters - di cui è stata diffusa oggi una terza parte - sulla possibilità di nominare laici e donne in posizioni di vertice nella Curia romana.

