FANO Paradrenalina: all'aeroporto di Fano, ragazzi disabili su aerei ultraleggeri, auto da drifting e fuoristrada Una giornata indimenticabile, oltre 300 partecipanti. I piloti: "un'esperienza unica"

Divertimento a tutto gas con auto per drift, fuoristrada, aerei ultraleggeri. Decine di ragazzi disabili hanno vissuto una giornata diversa dalle altre all'insegna dell'adrenalina.

All'Aeroporto di Fano dal 2017 ogni anno si tiene Paradrenalina, l'evento di inclusione sociale per diversamente abili che possono per un giorno vivere momenti di emozioni forti insieme alle loro famiglie guidati da piloti professionisti.

Ha dichiarato il vicepresidente dell'Associazione Paradrenalina ETS, Stefano Mascioni: "Il nostro obiettivo è superare le barriere, quindi raggiungere l'inclusione vera. Voi vedrete che oggi i ragazzi si dimenticano quasi della loro condizione. Le famiglie stesse vivono una giornata di leggerezza perché li vedono contenti".

Sono coinvolti ragazzi che vengono da tante realtà come la Lega del Filo d'Oro, l'Associazione italiana Spastici, Onphalos, l'Unione dei Ciechi, la cooperativa sociale Il Labirinto e tante altre associazioni impegnate nel settore sociale.

Che emozione è stata? Abbiamo chiesto ai ragazzi.

"Bello, importante".

"Super fantastico, sono salita sull'aereo, macchina, jeep. Sono bellissimi".

"Mi sono divertito, mi sembra che hanno organizzato anche meravigliosamente bene. Mi sembra un'ottima iniziativa da proporre anche gli anni prossimi".

Oggi oltre 180 ragazzi insieme ai loro accompagnatori, provenienti da tutta Italia, hanno vissuto un'esperienza indimenticabile, ma le emozioni sono state anche quelle degli organizzatori, dei piloti e degli istruttori.

"Dovremmo farla più spesso, dovremmo regalare più spesso questi momenti a questi ragazzi perché se lo meritano, perché è giusto regalare, ma soprattutto io quando faccio queste cose qui sto bene io", ha detto il pilota automobilistico Walter Massa.

"Devo dire che è una cosa veramente, veramente importante, molto bella. È un'esperienza unica che ho fatto l'anno scorso, ho voluto ripetere quest'anno", le parole di Stefano Bergnach, pilota di aerei.

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