Parcheggi sui posti riservati ai disabili: aumentano controlli e multe a Rimini

Aumenta l'attività della Polizia Locale di Rimini nei confronti di chi parcheggia l'auto nelle strisce gialle riservate ai disabili, senza averne alcun diritto. Nel 2019 sono stati 217 i verbali effettuati dalle forze dell'ordine, 37 un più rispetto a quelli fatti nel 2018, in cui se ne contavano 180.

A questi si sommano quelli relativi all’inosservanza delle prescrizioni nell’uso delle strutture per invalidi, ovvero quando lo spazio direttamente assegnato dal comune ad un disabile in prossimità della sua abitazione o luogo di lavoro viene occupato da un'altra persona disabile, anche se prevista di regolare contrassegno. Questo tipo di parcheggio viene indicata da un'apposita segnaletica. 202 le infrazioni totali nel 2019, rispetto alle 155 del 2018. 3 invece i verbali, rispetto all'unico effettuato nel 2018, in cui sono state riscontrate incongruenze con autorizzazioni non reali o non corrispondenti ad autorizzazioni regolarmente rilasciate, come fotocopie di contrassegni regolari, concessi a familiari o conoscenti e usati in maniera irregolare.

“Si tratta di un’attività di prevenzione e di contrasto- commenta l’assessore alla Polizia Locale, Jamil Sadegholvaad- che la Polizia Locale di Rimini porta avanti con regolarità e intransigenza, a garanzia della mobilità di tutte quelle persone disabili, aventi deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. Un’attività che continueremo a portare avanti con sistematicità e rigore assoluto. La città di Rimini è di tutti, non dei furbi e dei furbetti”.