PARCHI DIVERTIMENTO Parchi Costa della Romagna: una grande ripartenza dopo 9 mesi di stop Tantissimi turisti provenienti da tutta Italia hanno riempito i parchi divertimento Costa Edutainment. Le famiglie e i ragazzi non vedevano l'ora di tornare a divertirsi.

Gli occhi sorridono dietro le mascherine di tutto lo staff di Aquafan, Oltremare, Italia in Miniatura, ma anche di tutto il mondo legato a shop e food fermi da troppo tempo ormai e felici di tornare ad accogliere gli ospiti. I cancelli di Aquafan si sono aperti alle 10:00 con centinaia di ospiti da tutta Italia. I primi due a entrare hanno 12 anni, abbonati fin da quando erano piccoli. Tanti adolescenti e universitari hanno finito la scuola e sono arrivati dall’Emilia e da fuori regione, come Toscana, Marche, Lombardia.

Ma tutta l'attenzione è concentrata sulla nuova attrazione M280, il maxi scivolo di Aquafan che verrà inaugurato sabato 19 Giugno alle ore 11:00.

A Oltremare, il nuovo appuntamento rinnovato con ‘Delfini, lo spettacolo della natura’ ha emozionato tutti. “Dopo un anno siamo felici di rivedervi tutti qui” dicono gli speaker del parco, e gli applausi sono infiniti. #Ulissedelfinocurioso, la mascotte del delfino più famoso d’Italia ha fatto ballare tutti e ha incontrato i piccoli ospiti per tanti selfie.

Il parco rimarrà aperto, come tutti gli altri, ogni giorno fino a fine agosto. A fine mese si avrà anche il debutto del musical dal vivo ‘Quasi Wonderland’, dove il pubblico conoscerà in trenta minuti, dal 27 giugno con prove aperte già dal 23, un ‘quasi’ Paese delle Meraviglie. Dal 15 giugno, Italia in Miniatura ha riaperto tutte le attrazioni, ristrutturate per i suoi 50 anni.

La novità del 2021 è Pinocchio: un percorso in trenino attraverso la fiaba italiana più famosa al mondo, pieno di colori e magia con costumi riprodotti da documenti dell'epoca di Collodi.

Anche Esperimenta, il nuovo padiglione dedicato alla fisica e Pappamondo, dedicato alla natura sono delle novità.

Nei parchi l’euforia è alle stelle : “Finalmente! Non vedevamo l’ora. Adesso sì che siamo contenti: sarà una bellissima stagione!”







