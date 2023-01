RIMINI Parco del Mare: arrivano altre 12 telecamere di sorveglianza

Parco del Mare: arrivano altre 12 telecamere di sorveglianza.

Sono dodici le nuove telecamere di ultima generazione che saranno installate a partire da questa settimana a sorveglianza del Parco del Mare. Gli impianti saranno posizionati negli ultimi due tratti del lungomare di cui è stata completata la riqualificazione e cioè da piazzale Kennedy a piazza Marvelli (tratto 2) e da piazza Marvelli fino a piazzale Benedetto Croce, andando così ad integrare le altre 19 telecamere già posizionate durante il periodo delle festività natalizie su Lungomare Tintori (tratto 1) e nel tratto 3.

Le operazioni di montaggio si completeranno entro febbraio. L'obiettivo del comune è, nel 2024, al raddoppio degli occhi elettronici, che passeranno da 178 a 368, distribuiti in maniera capillare in tutta la città.



Si tratta di apparecchiature con visuale panoramica a 360 gradi, capaci quindi di garantire prestazioni più efficienti e più funzionali alla sorveglianza. Vanno ad aggiungersi a quelle di controllo dei varchi Ocr sui confini del territorio comunale nell’ambito del progetto Street tutor, o in quartieri specifici come Borgo Marina, dove è prevista l’introduzione di undici impianti, e nei parchi pubblici, come il Parco Pertini a Marebello, dove il sistema di videosorveglianza è già in funzione.

"L’ampliamento della rete di controllo attraverso telecamere di contesto e varchi con lettura delle targhe – commenta l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli - permetterà di innalzare la qualità di un servizio indispensabile per l’attività di presidio condotto dalle forze dell’ordine e dalla polizia locale, nella prospettiva di prevenire e disincentivare fenomeni capaci di incidere sulla sicurezza urbana, sulla sicurezza pubblica e sulla sicurezza stradale".

