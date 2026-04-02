Parco del mare, riapre il primo tratto del lungomare Di Vittorio a Bellaria

Riapre oggi a Bellariva il primo tratto del lungomare Di Vittorio, da via Benizzi a via Voce della Luna, nell’ambito del PSBO, il maxi piano da 270 milioni di euro per la tutela ambientale e idraulica della costa. Un risultato raggiunto “con anticipo rispetto alla tabella di marcia originaria” sottolinea HERA, grazie all’accelerazione dei lavori per la posa della condotta tra Colonella 1 e Colonella 2.

Nell’area interessata sono stati completati i sottoservizi e le opere di riqualificazione urbana, tra cui aiuole, piantumazioni, cordoli e pavimentazione in porfido. Il cantiere proseguirà ora nel tratto successivo, da via Voce della Luna a via Amarcord, con l’obiettivo di “ultimare l’intero lungomare Di Vittorio entro il 15 maggio, garantendo agli operatori balneari piena accessibilità alle spiagge”.

Restano attivi altri cantieri strategici del piano, in particolare le vasche Colonnella 2 a Bellariva e Rodella a Rivazzurra, definite “due importanti presidi idraulici che contribuiranno in modo determinante alla sicurezza del territorio e alla tutela della balneazione”, oltre agli interventi sulla Dorsale Ausa e alla separazione delle reti fognarie nella zona nord.

Avviato nel 2013 per eliminare i divieti di balneazione e ampliato nel 2019 per includere la salvaguardia idraulica, il PSBO ha già portato a interventi rilevanti come il raddoppio del depuratore di Santa Giustina e la realizzazione delle vasche Ospedale e Kennedy. Complessivamente sono stati riqualificati otto scarichi a mare, “trasformando radicalmente la gestione ambientale della costa riminese” sottolinea Hera. Il piano è frutto della collaborazione tra Comune di Rimini e Gruppo Hera, con progettazione e direzione lavori affidate a HeraTECH, società di ingegneria della multiutility.









