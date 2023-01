RICCIONE Parco eolico, Daniela Angelini: “Deciderà il governo, ma lotterò per ottenere il meglio” Nell'incontro con l'amministrazione comunale, le categorie economiche hanno ribadito la loro contrarietà al progetto di un parco eolico al largo delle coste riminesi

L'amministrazione comunale di Riccione ha incontrato i rappresentanti delle categorie economiche della città. Diversi i temi trattati, che vanno dai divieti di balneazione, alla tassa di soggiorno, passando per la Tari e gli eventi per la prossima primavera-estate.

Fabrizio Vagnini di Confesercenti, ha poi aperto una parentesi sul tema pale eoliche. Le categorie economiche si sono dette molto preoccupate e hanno sottolineato ancora una volta la loro contrarietà al progetto di un parco eolico al largo delle coste riminesi. La sindaca Daniela Angelini ha sottolineato di aver “risposto con delle osservazioni al progetto, ma tutti sappiamo che deciderà il Governo in carica”; aggiungendo che “in qualità di rappresentante del Comune di Riccione ci siamo già espressi, ma nessun amministratore locale può decidere se fare o non fare il parco eolico”. “Nel caso in cui il Governo decida di andare avanti – conclude Angelini – lotterò per ottenere il meglio per la città partendo dalle osservazioni che abbiamo già presentato”.

