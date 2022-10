Parco eolico: Rimini fa squadra per chiedere sconti in bolletta

Il progetto di un parco eolico davanti le coste riminesi non pare più un miraggio. Dopo lo sblocco del documento al Ministero della Transizione - ora dell'Ambiente e della Sicurezza energetica -, la Regione Emilia-Romagna ha convocato un tavolo di confronto con gli enti coinvolti, compresa provincia e comuni. E proprio il presidente della provincia di Rimini, Riziero Santi, cerca di fare squadra perché i sindaci esprimano una posizione comune. “Chiederemo ricadute per il territorio”, afferma al Corriere Romagna; quindi risparmi in bolletta per sanità, servizi pubblici e cittadini. Oltre a pretendere una distanza minima della prima pala, davanti a Cattolica, di circa 9 miglia nautiche, che corrispondono a più di 17 chilometri. Le osservazioni sul progetto, che potranno essere presentate anche da associazioni e singoli cittadini, devono pervenire entro il 9 novembre.