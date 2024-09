Parlamento nomina Frangi, Natale, Marano e Di Majo nel Cda Rai

La maggioranza tira dritto sul rinnovo dei vertici Rai e apre alla richiesta dell'opposizione di incardinare in tempi rapidi la riforma della tv pubblica. La Camera ha eletto Federica Frangi, in quota Fratelli d'Italia, e Roberto Natale, giornalista vicino ad Alleanza Verdi e Sinistra, quali componenti del Cda della Rai. Lo ha annunciato il vicepresidente Giorgio Mulè in Aula al termine dello spoglio delle schede. Per Frangi hanno votato 174 deputati, mentre i voti per Natale sono stati 45. I voti dispersi sono stati 3, le schede bianche 6 e le schede nulle 3.

Federica Frangi è stata presidente della Federazione Stampa Romana; ha lavorato nella redazione di Porta a Porta di Bruno Vespa. Attualmente lavora al Tg2, nella redazione cronaca.

Sindacalista USIGRAI di lungo corso, Roberto Natale ha lavorato presso la redazione regionale Lazio, dal 2007 al 2013 è stato presidente della FNSI. Candidato in quota SEL alla Camera, nel 2013, non venne eletto, diventando pochi mesi dopo il portavoce di Laura Boldrini.

Nella votazione per i due componenti del Cda, al Senato risultano eletti Antonio Marano con 97 voti e Alessandro Di Majo con 27. Lo ha annunciato al termine dello spoglio delle schede il presidente del Senato Ignazio La Russa. Un voto è andato a Ruggero Aricò, sono risultate due schede bianche e quattro nulle.

