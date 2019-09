Parley for the oceans: l'iniziativa per proteggere mari ed oceani fa tappa a Rimini

lotta alla plastica in mare

L'iniziativa per la salvaguardia dell'ambiente marino "Parley for the Oceans" fa tappa a Rimini. Il progetto si inquadra all'interno della campagna nazionale “Protect Paradise” per sensibilizzare le popolazioni, in particolare coloro che vivono in mare e il mare, sull'impatto disastroso delle plastiche nelle nostre acque.

Un programma che vede la collaborazione dell'associazione “Basta Plastica in Mare”, Vele al terzo e Guardie ecologiche volontarie verso l'obiettivo “Romagna Plastic Free 2023”.

Nel servizio le interviste a Rosanna Bellomo (Parley for the oceans) e Simone Fabbri (volontario)