Part Rimini: il museo apre il giardino delle sculture, presentato un Premio per giovane artisti

Nuova sala espositiva temporanea con nuove opere della Collezione San Patrignano, apertura del Giardino delle Sculture e varo di un premio dedicato agli artisti italiani under 40, ideato e creato ad hoc per il museo in collaborazione con Fondazione San Patrignano. Ad arricchire il percorso al primo piano del Palazzo del Podestà una nuova sala temporanea con nuove opere: alcune già presenti nella Collezione e non ancora esposte al PART, altre invece frutto di recentissime donazioni.

L'area esterna del Part, che si affaccia sulla Piazza Malatestiana: sfocia nel Giardino delle Sculture di Rimini, sezione proiettata all'arte del nostro tempo. Un'estensione del percorso espositivo del Part, una selezione di sette sculture d'arte contemporanea allestite in "stanze espositive" all'aperto. Ed infine la grande novità del premio, promosso da Comune di Rimini e la Fondazione San Patrignano: riconoscimento biennale per talenti dell'arte contemporanea under 40. Gli interventi del neo sindaco Jamil Sadegholvaad e di Letizia Moratti, co-fondatrice della Fondazione San Patrignano, a sottolineare come l’apertura del Giardino delle Sculture e il PART rappresentino una continua consacrazione di un percorso nato da un’intuizione che reinventa il rapporto tra pubblico e privato sociale, dando vita a un sistema virtuoso che apporta benefici all’individuo, alla città, al territorio e quindi alla collettività..

Nel video l'intervista a Clarice Pecori Giraldi, coordinatrice collezione San Patrignano