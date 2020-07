Parte a Rimini il nuovo servizio di prenotazione online per carte di identità, certificati e dichiarazioni di residenza

Al Comune di Rimini è attivo un nuovo canale informatico per prenotare l’accesso agli Uffici Anagrafe (aperti dalle 8 alle 12 dal lunedì al venerdì), direttamente online. Una modalità facile e veloce per rinnovare la carta d’identità, richiedere certificati o spostare la residenza che permetterà al cittadino di scegliere la giornata e la fascia oraria in cui presentarsi allo sportello per ricevere il documento richiesto, evitando le attese.

Il nuovo servizio, fanno sapere dal Comune, garantisce l’osservanza delle regole di contenimento del Covid-19 e facilita e snellisce il rapporto tra cittadino e Pubblica amministrazione.

Per prenotare l’appuntamento basta collegarsi al sito prenotazioni.comune.rimini.it e scegliere l’opzione “prenota”.