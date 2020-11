CATTOLICA Parte il progetto per il recupero dei rifiuti in mare. Di Unibo, Comune, pescatori ed Hera

Ha preso avvio il primo campionamento sulla raccolta, caratterizzazione e smaltimento di rifiuti marini nel porto di Cattolica. Il progetto è svolto dall'Università di Bologna e Cooperativa Mare col supporto di 9 pescatori, HERA e il Comune di Cattolica. Le imbarcazioni coinvolte nel progetto, hanno modalità di pesca (imbrocco, volante e turbosoffiante) che non erano state fino ad ora valorizzate nel recupero dei rifiuti marini. Lo studio durerà fino a febbraio 2021 con campionamenti settimanali.

I rifiuti vengono inseriti in appositi sacchi etichettati con le informazioni relative all’imbarcazione di provenienza, quantità raccolte tipologie di rifiuti e il sito di raccolta in mare. Il materiale raccolto viene portato in banchina ed operatori addestrati caratterizzano i rifiuti secondo criteri quali-quantitativi.

Il tema delle plastiche e dei rifiuti in mare è di grande attualità rappresentando una delle problematiche ambientali più sentite da parte delle comunità costiere. I pescatori possono fornire col supporto delle amministrazioni comunali e di HERA un fondamentale servizio ambientale per la salvaguardia dell’ambiente marino.



