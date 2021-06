TURISMO SOSTENIBILE Parte il Treno della Dolce Vita: convogli extra lusso per raggiungere le bellezze d'Italia Attraverso 14 Regioni e 128 città immersi nel lusso: comfort a cinque stelle, cucina compresa

Presentato a Roma il “Treno della Dolce Vita”, per riscoprire le bellezze d'Italia su convogli extra lusso. Il primo viaggio nel gennaio 2023, con 5 treni e 10 tratte iconiche, attraverso 14 regioni e 128 città, con tratte riservate da nord a sud per raggiungere aree turistiche tra le più conosciute ma anche quelle meno frequentate. Il tutto immersi nel lusso, secondo i più alti standard a cinque stelle, cucina compresa, come ha sottolineato Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione Fs Italiane. Il Treno della Dolce Vita, così è stato chiamato, non può che richiamare Roma: la sindaca Virginia Raggi ne parla come di un progetto viatico. Per il ministro del Turismo Massimo Garavaglia c'è la possibilità di intercettare una nuova ripartenza.

Nel video gli interventi di Luigi Cantamessa, dg Fondazione Fs Italiane; Virginia Raggi, sindaca di Roma; Massimo Garavaglia, ministro del Turismo

