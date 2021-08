POLITICA ITALIANA Parte oggi il semestre bianco del Presidente Mattarella

Parte oggi il semestre bianco del Presidente Mattarella.

Inizia oggi il semestre bianco per il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, che entra negli ultimi sei mesi dei sette anni di mandato. Durante questi sei mesi Mattarella non potrà sciogliere le Camere del Parlamento e indire nuove elezioni. Motivo per cui durante il semestre bianco si temono quasi sempre crisi politiche.

La norma del semestre bianco è contenuta nell’articolo 88 della Costituzione. Sostanzialmente, il semestre bianco è una precauzione: la norma fu introdotta per evitare che il capo dello Stato possa decidesse di sciogliere le Camere a ridosso della fine del suo mandato con l’obiettivo di eleggerne altre più vicine a lui e favorire così la scelta di un presidente che esprima una continuità col proprio mandato. Mattarella ha recentemente ripreso ampie parti di uno scritto di Segni sull'opportunità di un doppio mandato alla carica di Presidente lasciando intuire la sua volontà di non ricandidarsi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: