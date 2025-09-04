Partirà da Rimini il tour 2026 di Vasco Rossi

"Vasco, la nostra relazione... continua! Vasco Rossi live a Rimini per la data zero del nuovo tour 2026. Bentornato!". L'annuncio - che si richiama al titolo di un celebre brano del Blasco - è stato dato dal sindaco della città romagnola, Jamil Sadegholvaad, sul suo profilo Facebook, senza fornire per ora altri dettagli. Le prime date del tour del Komandante saranno a Ferrara, il 5 e 6 giugno, e la data zero potrebbe quindi posizionarsi tra fine maggio e i primi di giugno. Ad ospitare il rocker potrebbe essere lo stadio Romeo Neri, dove Vasco aveva già tenuto davanti a 24mila persone la data zero nel giugno 2023, dopo il sound check riservato al fan club.



