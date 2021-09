FITNESS Partito il Rimini Wellness, la fiera dedicata al benessere fisico

Ridotte le dimensioni, ma la passione per il fitness è rimasta invariata: la 15esima edizione del Rimini Wellness, organizzata da Italian Exhibition Group insieme a IEG wellness network, si è aperta nel segno della ripartenza, dopo le difficoltà avute causa Covid, in cui le palestre sono rimaste chiuse per diversi mesi. Protagonista assoluta ovviamente l'attività fisica, con dimostrazioni di crossfit, cyclette e molto altro, con gli appassionati seguiti nei loro esercizi da esperti. Sessioni di gruppo ma anche gare, in cui si mettono alla prova i propri limiti e quelli stessi del corpo umano.

[Banner_Google_ADS]



Non solo attività, ma anche attenzione agli altri aspetti della cura del corpo, a cominciare da una sezione dedicata ai massaggi tonificanti, fondamentali per la riuscita degli stessi esercizi, una delle aree espositive che più ha riscosso successo.

E poi l'alimentazione, in cui si propone agli appassionati una dieta ideale per la palestra con degli assaggi gratuiti. Non mancano poi convegni e seminari dedicati al mondo del fitness e a tutte le ultime tecniche di allenamento e cura del proprio corpo. Tante attività quindi a disposizione degli appassionati, che accorrono da tutta Italia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: