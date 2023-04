Partito ufficialmente il lungo ponte di primavera in Riviera

Sale la febbre da ponte del 25 aprile prolungato al 1° maggio. Rimini si fa trovare pronta al secondo banco di prova primaverile, con grande entusiasmo da parte degli operatori. Già registrato il sold out in molti hotel per eventi sportivi, congressuali, enogastronomici e culturali, per un totale di oltre 50mila presenze solo legate a questi. La città brulica di visitatori. Il mare, una scelta di molti in questa giornata di sole, in attesa dell'avvio ufficiale della stagione balneare, il 15 maggio. Ma il grosso dei flussi è atteso nei prossimi due giorni. Ci saranno tra l'altro più treni a disposizione di chi si sposterà in direzione Emilia-Romagna.

Dopo il rassicurante risultato turistico della Pasqua, insomma, secondo Federalberghi saranno oltre 17 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza, con una previsione di 5,2 milioni di presenze nelle strutture ricettive. Trionfo delle città d'arte, località termali e soggiorni in agriturismo. Le regioni centrali, Lazio e Umbria, le più gettonate.