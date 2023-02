RIMINI Partono i lavori per la realizzazione della rotatoria Ss16 - via Cavalieri Vittorio Veneto

La prossima settimana vedrà l'inizio dei lavori per la nuova rotatoria sulla Ss16, all’altezza di via Cavalieri di Vittorio Veneto; intervento – scrive il Comune di Rimini – “che permetterà di mettere in sicurezza uno snodo fondamentale della circolazione cittadina, che rappresenta la porta di accesso sud della città e al contempo migliorare l’accessibilità pedonale e ciclabile”. Un’opera che consentirà all’Amministrazione comunale di intervenire anche per la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale in corrispondenza dell’aeroporto Rimini – San Marino.

