Partorisce in video chiamata: stanno bene mamma e bimbo

Partorisce in video chiamata dalla propria auto. E' successo sabato notte a Bologna quando una donna, in travaglio, pronta per recarsi all'Ospedale, arrivata nel cortile di casa si è accorta che qualcosa non andava: lei e il marito hanno subito allertato il 118. A quel punto è partita la videochiamata con un'infermiera che li ha istruiti sul da farsi e ha salvato la situazione: stanno bene sia la mamma che il bambino. "Se non avessi chiamato il 118 il bambino non sarebbe vivo" - dice la mamma all'Ansa.

Voglio ringraziare quest'infermiera che mi ha detto tutto quello che dovevo fare: 'Sali in macchina, togliti i vestiti, sdraiati sui sedili". Tutto è durato "cinque minuti scarsi", ha raccontato l'infermiera. "In meno di tre minuti la signora ha rotto le acque, è riuscita a stendersi e il bambino è uscito con una sola spinta. Ha pianto immediatamente, il problema era scaldarlo perché era quasi mezzanotte". Per l'infermiera "è la seconda volta quest'anno che mi succede una cosa del genere, in entrambi i casi i bimbi stanno bene".