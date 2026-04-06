CRONACA Pasqua 'infuocata' in A14, auto in fiamme nel tratto riminese Intervento nel tardo pomeriggio al km 132: veicolo completamente avvolto dalle fiamme, nessuna conseguenza per gli occupanti

Pasqua 'infuocata' in A14, auto in fiamme nel tratto riminese.

Paura nel tardo pomeriggio di ieri, giorno di Pasqua, sull’autostrada A14, dove un’auto ha preso fuoco al chilometro 132 in direzione Nord, nel territorio riminese. L’allarme è scattato intorno alle 17.50 e sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco con autobotte e autopompa. Le fiamme, che hanno avvolto completamente il veicolo, sono state rapidamente domate, evitando conseguenze peggiori. Non si registrano feriti. L’intervento ha però causato rallentamenti verso Bologna. Sul posto anche Polizia Autostradale e personale di Autostrade.

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