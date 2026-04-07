Pasquetta sorprendente: avvistata una balenottera di 15 metri nell'alto Adriatico

Un sorprendente avvistamento in mare al largo delle coste romagnole. È quello che ha visto protagonisti alcuni pescatori sportivi riminesi, che nel giorno di Pasquetta si sono imbattuti nel profilo di una balenottera lunga circa 15 metri che nuotava verso sud. Il video è stato rilanciato dai profili social del Comune e in poco tempo ha fatto il giro del web.

"Si tratta di un avvistamento eccezionale, ma non così raro, seppure inconsueto per il mare Adriatico", spiegano Sauro e Alice Pari della Fondazione Cetacea. L'incontro è avvenuto nei pressi del gruppo di piattaforme 'Barbara' a circa 150 miglia dalla costa. Si è trattato di un cetaceo di grandi dimensioni che cercava cibo, spiegano gli esperti. Dopo le piogge e le mareggiate dei giorni scorsi, le coste italiane si sono riempite di plancton, l'alimento prediletto di questi animali che solitamente si spostano all'interno dell'area protetta tra la Corsica, la Costa Azzurra e la Liguria.

Molto più rara la loro presenza nell'Adriatico, soprattutto per i bassi fondali che non consentono loro di fare agilmente le manovre subacquee. "In genere risalgono la costa balcanica per poi ridiscendere lungo quella italiana, e lo fanno soprattutto in primavera", spiegano dalla Fondazione, ricordando quanto siano essenziali nel monitoraggio di questa specie le segnalazioni dei cittadini. Nel 2009 una balenottera era morta spiaggiata a Sirolo, in provincia di Ancona.















