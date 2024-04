POLITICA ITALIA Passa alla Camera il decreto per l'attuazione del Pnrr Fine vita, il governo fa ricorso contro le delibere di Giunta dell'Emilia Romagna, Bonaccini: "Battaglia politica sulla pelle delle persone"

Con 140 sì, 91 no e 3 astenuti, il decreto Pnrr passa alla Camera e ora dovrà andare al Senato. Secondo il Pd sono stati dirottati 25 milioni di euro in Albania, ai centri per i migranti. Sull'ordine del giorno del Partito Democratico sui consultori e il diritto di aborto, che aveva parere negativo del governo e bocciato dall'Aula, 18 parlamentari di maggioranza si sono astenuti anziché votare no, tra cui 15 deputati leghisti, compreso il capogruppo Molinari.

Il governo ha fatto ricorso contro l'Emilia Romagna tramite Tar: vuole annullare le delibere di Giunta che davano attuazione al suicidio medicalmente assistito in Regione. “Si fa battaglia politica sulla pelle delle persone”, è la replica del presidente Bonaccini.

Alla Stampa Estera i giornalisti dell'Agi chiedono chiarezza sulla presunta operazione di vendita al parlamentare leghista e imprenditore Angelucci, e il sindacato, oltre a rivolgersi ad Agcom e Antitrust, fa anche una segnalazione all'Europa.

Nel video l'intervista a Laura Ravetto, deputata Lega; l'intervento alla Camera di Laura Boldrini, deputata Partito Democratico; l'intervista a Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi (Federazione Nazionale Stampa Italiana)

