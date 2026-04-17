POLITICA ITALIA Passa il nuovo dl sicurezza in Senato, polemiche per i Patrioti domani a Milano La Remigration Summit voluta dalla Lega è divenuta motivo di spaccatura nel centrodestra al Comune

Dopo una maratona di 10 ore, durante le quali sono stati bocciati tutti e mille gli emendamenti delle opposizioni, e altrettanti erano già stati respinti in commissione, il decreto sicurezza passa per andare di corsa alla Camera per l'ok finale. I tempi sono stretti per la conversione in legge, che scade il 25 aprile. Non sono mancate tensioni tra maggioranza e opposizione. La maggioranza risponde, prendendo a pretesto quanto accaduto al Comune di Milano, che ha votato un ordine del giorno presentato dal gruppo lombardo del Partito Democratico per esprimere tutta la contrarietà alla manifestazione dei Patrioti organizzata dalla Lega, la “Remigration Summit”, lanciata da Matteo Salvini già da giorni, in programma domani in piazza Duomo, cercando di bloccarla, poiché ritenuta incompatibile con l'identità civile e democratica di Milano. Proprio sulla votazione dell'ordine del giorno al Comune di Milano il centrodestra si è spaccato: la Lega ha votato contro, ma Forza Italia si è astenuta e Fratelli d'Italia è addirittura uscita dall'aula pur di non partecipare al voto. L'ordine del giorno infatti è stato poi approvato.

Nel video gli interventi in Aula dei senatori Peppe De Cristofaro, Alleanza Verdi-Sinistra; Massimiliano Romeo, Lega; Ivan Scalfarotto, Italia Viva; Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle

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