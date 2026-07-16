POLITICA ITALIA
Passa la legge elettorale, Donzelli (FdI): "Basta a governi con stabilità inferiore alle coppie di Temptation Island"
Dichiarazioni di voto protratte per tutta la mattina: ora a settembre il testo andrà in Senato
La Camera dei Deputati approva la legge elettorale che dopo l'estate andrà in Senato. Nessun colpo di scena, la legge elettorale passa con 217 voti a favore e 152 contrari. Le dichiarazioni di voto si sono protratte tutta la mattina.
Nel video gli interventi in Aula dei deputati Riccardo Magi, Più Europa; Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi-Sinistra; Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle; Nazario Pagano, Forza Italia; Andrea Barabotti, Lega; Elly Schlein, Partito Democratico; Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia
[Banner_Google_ADS]