Passa la manovra di bilancio 2026, botta e risposta tra maggioranza e opposizione

La politica italiana, con l'approvazione in via definitiva della manovra di bilancio. La Camera ha approvato la manovra 2026, dopo aver posto la fiducia, il testo passa con 216 sì, 126 no e 3 astenuti. Contemporaneamente, Palazzo Chigi ha festeggiato l'arrivo dell'ottava rata del Pnrr, da 12,8 miliardi. In Aula non sono mancati botta e risposta tra i banchi di maggioranza e opposizione.

Nel video gli interventi dei deputati Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle; Davide Faraone, Italia Viva; Maurizio Lupi, Noi Moderati; Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi-Sinistra; Paolo Barelli, Forza Italia; Riccardo Molinari, Lega; Elly Schlein, Partito Democratico; Paolo Trancassini, Fratelli d'Italia









