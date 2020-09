Passaggio di consegne del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Rimini

Cerimonia di avvicendamento nella sede della Capitaneria di porto di Rimini al Comando del Compartimento Marittimo di Rimini. Dopo due anni il Capitano di Fregata Pietro Micheli, ha ceduto l’incarico al Capitano di Fregata Marcello Monaco, proveniente dalla Direzione Marittima delle Marche. La cerimonia si è svolta in forma ridotta e senza invitati a causa delle restrizioni in materia di sicurezza sanitaria in essere.

Nel salutare, il Comandante uscente ha ricordato il suo periodo di permanenza a Rimini, sottolineando la sinergia d’intenti e gli ottimi rapporti con le Istituzioni ed Autorità locali, nonché il costante impegno del personale, rivolto al servizio dell’utenza e della sicurezza del mare e che non si è fermato durante i difficili momenti della prima fase dell’emergenza epidemiologica. Il neo Comandante si è detto onorato ed entusiasta dell’incarico conferitogli che svolgerà in continuità con il suo predecessore. "Continueremo ad operare a tutela dell’ambiente marino e della sicurezza in mare, a favore della collettività tutta e di chi, dal mare e dalle spiagge, trae il proprio sostentamento".



