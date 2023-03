Passanti accoltellati: arrestato l'autore dell'aggressione

Aveva un precedente per furto con strappo nel mese scorso il 23enne marocchino arrestato dalla Polizia di Stato a Milano per aver ferito con un coltellino sei passanti lunedì pomeriggio a Milano. E' ora nel carcere di San Vittore. Il bilancio alla fine è di sei persone ferite, una delle quali medicata sul posto, mentre le altre cinque sono state trasportate in ospedale, due dei quali in condizioni serie: un 57enne le cui condizioni non preoccupano e un 68enne: nessuno sarebbe in pericolo di vita. Il più grave, il 68enne, appunto, sarebbe un testimone intervenuto per difendere una ragazza rapinata mentre era in compagnia del fidanzato in viale Brianza, all'uscita del portone di casa.