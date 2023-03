MILANO Passanti accoltellati: arrestato l'autore dell'aggressione

Hanno riportato ferite giudicate guarigione tra i 5 e i 21 giorni le sei persone ferite dal marocchino di 23 anni arrestato ieri dopo una serie di rapine con un coltellino nelle vie vicine alla stazione Centrale di Milano. Tra i feriti anche il fidanzato di una delle vittime, una donna a cui il rapinatore aveva puntato il coltello alla gola, e due uomini che sono intervenuti in loro difesa. Tutti sono stati dimessi dai vari ospedali. L'aggressore, irregolare e che dovrebbe essere un senza fissa dimora, aveva dei precedenti per uno scippo accaduto un mese fa e gli investigatori stanno ricostruendo le ore precedenti alla serie di aggressioni e l'esatta dinamica di come si sia sviluppata.

