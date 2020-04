Passeggiate con bambini, Provincia di Rimini: "La circolare non può trovare applicazione nel nostro territorio"

I Comuni della Provincia di Rimini respingono “senso e logica” della circolare del ministero italiano diffusa ieri, che consentirebbe passeggiate dei bambini accompagnati con i genitori. “Indicazione – scrivono – che non può trovare applicazione in un territorio come il nostro, oggetto di rigorose prescrizioni a livello provinciale contro la diffusione del Coronavirus. Circolari confuse, la cui interpretazione errata rischia di vanificare i risultati finora ottenuti con il sacrificio della comunità nel rispetto delle ferree limitazioni cui è sottoposta la Provincia”. "La suddetta circolare – concludono – NON può essere attuata nel territorio della Provincia di Rimini".

