Passeggiate in sicurezza: Ponte di Tiberio rimane pedonale per tutta l'estate Dal 30 maggio al 13 settembre, la bando le auto sull'antico ponte di Rimini

Per tutta l'estate il Ponte di Tiberio sarà libero dal peso del traffico, “diventando il simbolo – scrive il Comune di Rimini - di un nuovo modo di vivere gli spazi urbani del futuro, orientati alla valorizzazione e alla sostenibilità ambientale”. Dopo la sperimentazione dello scorso Natale, il ponte sarà pedonalizzato da sabato 30 maggio a domenica 13 settembre. Li biciclette potranno invece attraversarlo. “Una sorta di prova generale – prosegue l'amministrazione - per la realizzazione di quello che resta uno degli obiettivi strategici del Piano urbano della mobilità sostenibile”, ossia quello di renderlo per sempre inibito al traffico veicolare.

“Già questo inverno, alla luce dell’esito della sperimentazione natalizia, ci eravamo resi conto che la città è pronta a cambiare abitudini – commenta l’assessore ai lavori pubblici Jamil Sadegholvaad – nella consapevolezza da una parte che il ponte di Tiberio, il centro storico, gli investimenti sui motori culturali rappresentano un patrimonio che merita di essere valorizzato e dall’altro dalla necessità di cambiare il modo di vivere e spostarsi in città”.

L’accesso al Borgo e ai suoi servizi resta garantito, mentre il flusso di traffico, per raggiungere via Circonvallazione occidentale sarà possibile proseguire su via Matteotti fino alla rotatoria davanti a “Navigare Necesse” all’altezza della quale è possibile o proseguire lungo l’asse “Fila dritto” verso la zona sud della città, o svoltare a destra lungo via Bastioni settentrionali e raggiungere Largo Valturio proseguendo sempre dritto. In questo modo il ponte di Tiberio sarà quindi liberato dal traffico di ‘solo attraversamento’ per il quale è utilizzato.



