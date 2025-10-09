Pasticcio sulla nuova festività di San Francesco il 4 ottobre, Mattarella invita a scrivere meglio le leggi

Sergio Mattarella e Giorgia Meloni

Così il relatore di maggioranza ha motivato il parere negativo degli alleati di governo: i ministri Nordio e Piantedosi, e il Sottosegretario Mantovano, agirono nell'interesse nazionale nel caso Almasri, comandante libico accusato di crimini contro l'umanità prima arrestato, poi rimpatriato in fretta su volo di Stato italiano, nonostante il mandato di arresto della Corte penale internazionale. La Camera ha dunque votato e detto no al processo per i vertici di governo chiesto dal Tribunale dei ministri. Non sono mancati i colpi di scena: anzitutto la presenza in Aula della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la cui posizione era già stata stralciata nel caso Almasri, che si è presentata per votare e subito dopo aver elargito pacche sulle spalle ai suoi se n'è andata, con l'opposizione che l'ha accusata di farsi vedere in Parlamento solo per salvare i suoi ministri. Il secondo colpo di scena è arrivato dai banchi dell'opposizione: per il capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, almeno 15-20 franchi tiratori hanno votato insieme alla maggioranza.

La curiosità del giorno arriva dal Quirinale: il presidente della Repubblica ha promulgato la legge che rende il 4 ottobre festa nazionale in onore di San Francesco d'Assisi, ma ha invitato la maggioranza di governo a scrivere meglio le leggi. Sì, perché la nuova normativa rende il 4 ottobre sia “festività nazionale” per San Francesco, che “solennità civile”, dedicata alla compatrona d'Italia Santa Caterina, ma sono ricorrenze diverse, con effetti diversi, sottolinea Mattarella, che non possono coesistere. E suggerisce di incorporare Santa Caterina, visto che i due patroni d’Italia sono stati finora sempre celebrati insieme.

Nel video gli interventi alla Camera di Pietro Pittalis, deputato Forza Italia, e di Riccardo Ricciardi, capogruppo deputati Movimento 5 Stelle







