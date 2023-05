CESENA “Pataca”, anche nelle difficoltà. “Chi burdel de paciug” fa il giro del web

“Pataca”, anche nelle difficoltà. “Chi burdel de paciug” fa il giro del web.

Il romagnolo, per dirla con Paolo Cevoli, deve essere un po' “pataca”. Non lo fa di proposito: è senz'altro questione di DNA. Ed è così che a un incrocio di Cesena, in direzione del quartiere di San Mauro in Valle, è comparso uno striscione legato ai pali della segnaletica con scritto, mischiando italiano e dialetto: “Non chiamateci angeli del fango ma chi burdel de paciug”, ossia i ragazzi del paciugo, poltiglia indistinta, proprio come il fango.

