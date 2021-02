Patrick Zaki: da un anno in carcere, mobilitazioni in Italia

Patrick Zaki: da un anno in carcere, mobilitazioni in Italia.

Patrick George Zaki da un anno in carcere in Egitto, "prigioniero di coscienza" secondo gli attivisti che si battono per la sua causa, "colpevole" solo di essersi occupato di diritti umani. Tante le iniziative in programma oggi per chiedere la sua liberazione.

Mentre la sorella da un video ringrazia per la mobilitazione messa in campo e invita a non mollare, in Italia e in Europa si moltiplicano gli appelli per fare di Patrick cittadino onorario italiano ma soprattutto per far sì che sia libero quanto prima e torni alla sua famiglia, agli studi a Bologna, ai suoi amici e alla sua vita.



