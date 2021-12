Patrick Zaki è libero: lungo abbraccio con la famiglia

Patrick Zaki è libero: lungo abbraccio con la famiglia.

Patrick Zaki è libero: attorno alle 14 è stato infatti scarcerato dalla prigione di Mansoura ed è stato accolto, con un lungo abbraccio, dalla mamma, dalla sorella e dalla fidanzata. Parlando con l'ANSA nella casa della sua famiglia a Mansoura ha voluto innanzitutto ringraziare tutti quelli che gli sono stati vicino. "Sto aspettando - ha detto - vedrò nei prossimi giorni cosa succede: voglio essere in Italia il prima possibile, appena potrò andrò direttamente a Bologna, la mia città, la mia gente, la mia università". Fra le prime cose ha indossato una maglietta dell'Alma Mater che l'Ateneo gli aveva fatto recapitare.

"Oggi è una giornata di festa, anche se non bisogna abbassare la guardia fino al completo proscioglimento dalle accuse. Speriamo che Patrick possa tornare presto ai suoi studi qui a Bologna, nella sua università. Il suo posto è qui, nella nostra comunità, assieme ai suoi compagni e ai docenti che non vedono l'ora di riabbracciarlo". Lo dice Giovanni Molari, rettore dell'Università di Bologna. All'Università come allo stadio: il Bologna Fc infatti, attraverso i propri social, lo ha invitato ad essere presto al Dall'Ara.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: