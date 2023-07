Patrick Zaki ha passato il controllo passaporti e si conferma quindi che ha ottenuto la revoca del divieto di espatrio a mezzogiorno di oggi 23 luglio. "Fatto": si è limitato a rispondere con un messaggio all'ANSA il neolaureato egiziano dell'università di Bologna alla domanda se avesse già passato il controllo passaporti dell'aeroporto del Cairo.

Il volo Egyptair MS705 Il Cairo-Milano Malpensa con a bordo Zaki, un Boeing-737, è decollato alle 14.14 egiziane (le 13.14 in Italia) dalla capitale egiziana, quindi con quasi 20 minuti di ritardo ma arrivo schedulato alle 16.43 italiane, quindi in leggero anticipo rispetto alle 16.50 previste, come risulta dall'applicazione Flightradar24. "Adesso si vola", ha scritto Patrick rispondendo a una domanda dell'ANSA confermando di essere a bordo.