FERRARA Paura a Bondeno: treno contro bisarca al passaggio a livello. Quattro feriti, traffico in tilt L’incidente sulla Virgiliana all’altezza di Ponte Rodoni: vettura capovolta in strada, linea ferroviaria chiusa. Uil Trasporti: "Situazione insostenibile, servono interventi urgenti".

Momenti di grande paura nella prima mattinata di martedì, quando intorno alle 7 un treno regionale della linea Suzzara–Ferrara e un camion bisarca si sono scontrati violentemente a un passaggio a livello della Virgiliana, nei pressi dell’abitato di Ponte Rodoni, nel Bondenese. L’impatto è stato così forte da far precipitare le auto trasportate dal mezzo pesante oltre il guardrail, abbattendo alcuni pali: una vettura è finita capovolta in mezzo alla carreggiata.

Il convoglio, carico di studenti, procedeva a bassa velocità ed è riuscito a fermarsi pochi metri dopo il punto di collisione, pur deragliando leggermente. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Carabinieri e sanitari del 118, giunti anche con l’elisoccorso. Il bilancio è di quattro feriti: il macchinista, l’autista della bisarca e due passeggeri, tutti trasportati in ospedale ma, secondo le prime informazioni, non in pericolo di vita. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

In una nota, i Vigili del Fuoco confermano il coinvolgimento di otto persone complessive, precisando che le altre sei presenti sul treno sono state valutate sul posto senza necessità di ricovero. La linea ferroviaria Ferrara–Mantova resta temporaneamente interrotta.

L’incidente riaccende il dibattito sulle condizioni della tratta. "Parliamo dell’ennesimo episodio a un passaggio a livello della Suzzara–Ferrara, una linea segnata da disservizi cronici", commenta Fabio Piccinini, segretario generale Uil Trasporti Emilia-Romagna. "I lavoratori viaggiano su treni vetusti e su un’infrastruttura che necessita di un rinnovamento totale. Chiediamo all’azienda e alla Regione di vigilare e adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza".

Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

