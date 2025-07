Paura a Roma, esplode un distributore di carburante: diverse decine i feriti

Paura a Roma, per l'esplosione di un distributore di carburante. Roma si è svegliata con una forte esplosione questa mattina, in un distributore di carburante in via dei Gordiani, zona nordest della Capitale, quartiere Prenestino. Il boato si è distintamente avvertito in quasi tutta la città.

Una quarantina finora i feriti tra soccorritori, agenti di polizia, passanti e inquilini, colpiti dai vetri rotti delle abitazioni. Un cittadino soccorso in un'auto in fiamme è stato ricoverato in gravi condizioni, ma per il Questore nessuno è in pericolo di vita. Dopo l'esplosione, una densa colonna di fumo si è elevata ed era visibile da diversi punti della città, già colpita da giorni dall'eccezionale ondata di caldo.

L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l'impianto di distribuzione, un camion aveva urtato una conduttura del gas. Secondo i vigili del fuoco, si è trattato di un evento paragonabile all'esplosione di una bomba. La Procura ha avviato una indagine. Evacuato dalla polizia locale anche un centro estivo, dove erano presenti 15 bambini.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sentito il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e si tiene in stretto contatto col sottosegretario Alfredo Mantovano, costantemente informato dalle autorità competenti, con particolare attenzione alla salute delle persone coinvolte. Anche Papa Leone ha parlato di quanto accaduto sul social X, scrivendo che prega per le persone coinvolte nell'esplosione avvenuta “nel cuore della mia Diocesi”.

Nel video l'intervento di Elisabetta Accardo, portavoce della Questura di Roma