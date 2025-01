RIMINI Paura alle Befane: incendio mette in fuga clienti e dipendenti [foto] Sul posto i Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza i locali.

Intorno alle 20 di mercoledì, un incendio si è sviluppato tra le corsie del supermercato all'interno del Centro Commerciale Le Befane, in via Caduti di Nassiriya. A fuoco alcune scansie del reparto cartoleria e casalinghi, che hanno provocato un fuggi fuggi generale dei clienti che affollavano il Conad e successivamente dei dipendenti che, prima hanno cercato di domare le fiamme con l'estintore e poi hanno dato l'allarme. Infatti l'intervento non si è rivelato semplice, con fuoco e fumo che si sono propagati anche alle restanti corsie. Tanto che la direzione ha dovuto evacuare tutti i presenti nel supermercato.

Sul posto i Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza i locali. Ora si indaga sull'origine del rogo, partito da un cartello espositore di carta: si ipotizza un atto volontario, se si sia trattata di una bravata o di un atto vandalico, saranno gli inquirenti a stabilirlo. Sul posto i Carabinieri che hanno acquisito le immagini interne di sicurezza del negozio.

