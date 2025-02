Paura in strada a Rimini: uomo armato di coltello minaccia le auto, bloccato dai Carabinieri

Momenti di tensione nella notte in via Regina Margherita, dove un uomo armato di coltello ha seminato il panico minacciando le auto in transito. L'allarme è scattato intorno a mezzanotte, quando alcuni cittadini hanno segnalato la situazione al 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno individuato l'uomo ancora in strada. Alla vista dei militari, il soggetto ha gettato l'arma a terra e ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato poco dopo. Si tratta di un 39enne originario del Burkina Faso, trovato in evidente stato confusionale. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del gesto e verificare eventuali aggressioni.