Paura nella notte a Rimini: a fuoco un peschereccio [VIDEO]

Attorno alla mezzanotte di domenica, ha preso fuoco un peschereccio ormeggiato nel porto canale di Rimini. Un denso fumo nero ha rapidamente avvolto l’area, visibile anche a distanza, destando preoccupazione tra residenti e passanti.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco con due autopompe e un equipaggio specializzato, supportati dalla Capitaneria di Porto, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'imbarcazione. Al momento non si hanno notizie su possibili feriti, ma le cause dell'incendio restano ancora ignote. Non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella del cortocircuito o di un malfunzionamento a bordo.

Notizia in aggiornamento