CRONACA Paura nella notte a Rimini: a fuoco un peschereccio [VIDEO] Denso fumo visibile a distanza, intervento dei Vigili del Fuoco al porto canale

Attorno alla mezzanotte di domenica, ha preso fuoco un peschereccio ormeggiato nel porto canale di Rimini. Un denso fumo nero ha rapidamente avvolto l’area, visibile anche a distanza, destando preoccupazione tra residenti e passanti.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco con tre squadre operative, supportati dalla Capitaneria di Porto. Le operazioni sono durate circa quattro ore, impegnando due autopompe e un equipaggio specializzato per spegnere l’incendio, evitare l’affondamento dell’imbarcazione e scongiurare la propagazione delle fiamme alle barche ormeggiate nelle vicinanze.

Al momento non si hanno notizie di feriti, ma le cause dell’incendio restano ancora ignote. Non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella di un cortocircuito o di un malfunzionamento a bordo.

