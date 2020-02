CORIANO Paura nella notte in una casa di Ospedaletto dove è scoppiato un incendio l'intervento dei Vigili del fuoco ha impedito conseguenze peggiori

Si sono accorti delle fiamme, partite in piena notte, e hanno lanciato l'allarme. È stata una notte di paura per gli occupanti di una abitazione di Ospedaletto di Coriano, dove sono intervenuti i Vigili del fuoco di Rimini che hanno lavorato per oltre due ore e mezzo per spegnere l'incendio. Il pronto intervento con due automezzi alle ore 01:22 ha permesso di domare il fuoco, evitando che si propagasse all’intera abitazione. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, dalle prime notizie assunte potrebbero essere legate al camino che non è stato completamente spento prima di andare a dormire da parte degli occupanti. Sul posto anche 118.



I più letti della settimana: