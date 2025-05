Paura sulla Marecchiese: Fiat Punto si ribalta dopo scontro con Mercedes

Paura nella mattinata di oggi, mercoledì 21 maggio, sulla Strada Marecchiese, all’altezza della località di Sant’Ermete, nei pressi della sede di Anelli. Una Fiat Punto si è ribaltata in seguito a una collisione con un’auto Mercedes, suscitando grande apprensione tra i presenti. L’impatto è stato violento, ma fortunatamente gli occupanti della Fiat Punto sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, nessuno avrebbe riportato ferite gravi.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia locale e della polizia stradale, insieme ai vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza la carreggiata e rimuovere i veicoli coinvolti. L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione, in particolare per gli automobilisti diretti verso monte. Le operazioni di soccorso e pulizia della strada hanno richiesto diverse ore, causando lunghe code nel tratto interessato. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.