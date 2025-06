Pauroso schianto sulla Statale 16 a Rimini: motociclista gravemente ferito trasportato in eliambulanza

Un grave incidente stradale ha sconvolto il traffico della Statale 16 Adriatica nel tardo pomeriggio di mercoledì, nei pressi dell’aeroporto militare di Rimini. Intorno alle 19, un motociclista in sella a una potente Bmw è rimasto coinvolto in una violenta carambola con un’Audi, riportando serie ferite.

Secondo le prime ricostruzioni, il centauro stava procedendo in direzione del centro storico quando si è trovato improvvisamente davanti l’auto, che stava svoltando a sinistra per accedere a un’area di servizio situata sull’altro lato della carreggiata. L’impatto è stato inevitabile e devastante: la moto è andata distrutta e l’uomo, del quale non sono state ancora rese note le generalità, è stato sbalzato sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso del 118, che, vista la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Dopo essere stato stabilizzato, il motociclista è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Fortunatamente, pur in condizioni serie, non sarebbe in pericolo di vita.

La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto, mentre il tratto della SS16 interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. La circolazione è tornata regolare solo in serata.